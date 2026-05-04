甲子園球場で行われた全国審判講習会に参加した女性審判員の岩男香澄さん（右端）ら＝4日、兵庫県西宮市日本高野連による全国審判講習会が4日、兵庫県西宮市の甲子園球場での軟式交流試合に合わせて行われ、今夏の全国選手権大会に参加予定となっている女性審判員も技術を磨いた。ストライク、ボールの判定や、プレー状況ごとの動きなどを練習。埼玉県から参加の佐藤加奈さんは「甲子園独特の風もある。気を付けないと」と表情を