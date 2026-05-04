ドジャースのブレーク・スネル投手が、日本時間4日のマイナー3Aのオクラホマシティーでの3回目のリハビリ登板を終えました。復帰まであと1登板と見込まれています。サイ・ヤング賞を2度受賞(2018年、2023年)し、昨季の先発ローテーションに名前を連ねたスネル投手。ワールドシリーズ最終戦は8回に登板しその後山本投手へ継投、山本投手、大谷翔平選手、タイラー・グラスノー投手と同じく“先発4本柱”としてチームの世界一に貢献し