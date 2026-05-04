女優中村ゆりか（29）が4日、横浜市内で開催中の第4回横浜国際映画祭ベイサイドパーティーで、菅井友香（30）とダブル主演した映画「チェイサーゲームW水魚の交わり」（太田勇監督、15日公開）のトークショーに登壇した。24年にテレビ東京系で放送されたドラマシリーズの映画化。物語から7年後、恋人から家族になり、倦怠（けんたい）期を迎えたヒロイン2人の人生の選択を描く。林冬雨役の中村は「（ドラマから）3作目ということ