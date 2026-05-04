ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、5月4日の放送に政治ジャーナリストの角谷浩一が出演。4月29日（昭和の日）に行われた「昭和100年記念式典」における高市早苗首相の式辞について解説した。 長野智子「『昭和100年記念式典』のご感想、いかがでしょうか？」 角谷浩