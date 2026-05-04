高知県警は5月4日、車庫に置いてあった釣り竿ケースを盗んだとして、高知市の28歳の男を逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは高知市介良乙の調理師・大内駿兵容疑者（28）です。警察によりますと大内容疑者は5月4日午後1時15分ごろ、高知市の60代男性の住宅の車庫に置いてあった釣り竿ケース2つを盗んだ窃盗の疑いが持たれています。2026年3月以降、高知東警察署管内で釣り竿やクーラーボックスなど