ドル指数はやや上昇、方向感欠ける動き＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に上昇している。アジア午後に９７．９７０まで低下したあとは、買いに転じており、ロンドン序盤には９８．２９２まで上昇している。先週末NY終値９８．１５６をやや上回った。 この日もドル円相場が157.25付近から155.72付近まで急落する神経質な局面があった。しかし、足元では157円ちょうど付近まで買い戻されており、全般的な方向性には欠けてい