サッカーJ3高知ユナイテッドSCはここまでホームで無傷の7連勝。5月2日、FC大阪とホームで対戦しました。この日は「肉」をテーマとした16店舗のグルメが登場し、スタジアムには美味しそうな香りが広がっていました。ホーム戦、無傷の7連勝で迎え撃つのは、2026年2月にPK戦で敗れたFC大阪。子どもの日を前に多くの子どもたちも声援を送ります。前半34分。PKを獲得した高知。キッカーは初スタメ