◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（４日・ベルーナドーム）西武のタイラー・ネビン内野手が２打席連発を放った。まずは初回２死一塁でスライダーを強振。「浮いてきたところをしっかりと捉えることができました」と左翼席に先制２ランをたたき込んだ。さらに４―０の２回２死一塁からチェンジアップを左翼席中段に運ぶアーチを描いた。今回の３連戦は「ポケモンベースボールフェスタ2026」企画を開催中で、試合前にはピカチュ