毎年この時期に開かれている「いいやま菜の花まつり」。一足早く季節が進むような陽気で菜の花はどうなっているのでしょうか。飯山市にある菜の花公園。ゴールデンウイーク恒例の菜の花まつりが開幕。4日も大勢の人でにぎわいました。埼玉から帰省中「景色と黄色が合っていてすごくきれいです。目の前がすごくきれいでうれしいです」山梨から「野沢温泉に泊まっていて、きれいです。 春って感じ」面積4ヘクター