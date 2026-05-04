◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（４日・ベルーナドーム）ソフトバンクは先発の徐若熙（シュー・ルオシー）が初回につかまった。先頭のカナリオを三振、続く西川を二ゴロで簡単に２死を奪った。だが、渡部に中前打を浴びると、ネビンに甘いスライダーを左翼席に運ばれる先制２ラン。林安可、平沢、小島、石井にも安打を許し、初回に４失点となった。２回にもネビンに２打席連続の左越え２ランを打たれた。２回を終えてベンチに