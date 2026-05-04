◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（４日・バンテリンドーム）中日が、一、三塁のベースコーチを変更した。これまで、三塁コーチャーを務めていた平田良介外野守備走塁コーチに代わって、この日は森越祐人内野守備走塁コーチが登録された。試合後、井上監督は「（ベースコーチは）信号機。ホームにまわすのか、ストップするのか、平田に迷いが見えた。野球勘を研ぎ澄ますために、ベンチから見てみろってことで」と経緯を説