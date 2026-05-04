◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・東京ドーム）「７番・一塁」で先発出場した巨人の増田陸内野手が、４年ぶりの盗塁をマークした。０―０の２回１死から三塁・武岡のグラブをかすめる左前打で出塁。続く平山が空振り三振に倒れる間に二盗に成功した。増田陸にとっては２０２２年６月１９日の中日戦（バンテリンドーム）以来、１４１５日ぶりの盗塁となった。これでチームは３１試合で２０盗塁目となり、単純計算