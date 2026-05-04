近鉄、中日、西武でプレーしたスポーツ報知評論家の金村義明氏が４日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。開幕から３１試合が経過した４日時点で打率４割をマークしている阪神・佐藤輝明選手について見解を示した。「今年はボール球を振らなくなった。でも日曜日（３日）の（巨人の）井上投手、めちゃくちゃ良かった。インハイ攻めて三振を取った。これからああいう攻めが増えてくる」と分析した。１９