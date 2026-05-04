ゴールデンウイークも後半です。高速道路では4日午後から、上りの長い渋滞が始まっています。日本道路交通情報センターなどによりますと、関越道では午後6時半現在、坂戸西スマートインターチェンジを先頭に24キロの渋滞となっています。東北道の上り加須インターチェンジを先頭に22キロの渋滞となっています。また千葉県の京葉道路でも、上り船橋インターチェンジを先頭に30キロの渋滞となっています。5日は上りの渋滞のピークを