『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「限定ポケモンカード求め、10万人超来場・・・急きょ中止に」についてお伝えします。◇道路を埋め尽くす人、人、人。駅の改札も・・・人であふれかえっています。ここは韓国・ソウルの人気スポット聖水洞。韓国でも人気の「ポケットモンスター」の30周年記念イベントです。韓国メディアによりますと混雑の原因はイベント限定のポケモンカード。ゲームにログインしスタンプ