ダメだ、この夫…めんどくさすぎる。そんなに文句ばっかり言うなら食わんでいい！ って感じですが…なまじ自分の舌に自信があるせいか、余計な世話を焼き始めて…!?>>【まんが】夫のご飯を作りたくない(ウーマンエキサイト編集部)