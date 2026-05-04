女優の菅井友香（30）と中村ゆりか（29）が4日、横浜市で行われた「第4回横浜国際映画祭ベイサイドパーティー」に登壇した。ダブル主演する15日公開の映画「チェイサーゲームW水魚の交わり」（監督太田勇）のトークショーで、太田監督とともに映画の裏話を語った。2024年にテレビ東京でドラマ版が放送。同年に続編が放送され、今回の映画が3作目となる。菅井は自身が演じる春本樹について「自分の分身でもあるくらいの気持