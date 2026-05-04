韓国の統一省は4日、北朝鮮の女子サッカーチームが試合に参加するために5月17日から韓国を訪れると発表しました。北朝鮮の選手団が訪韓するのはおよそ7年半ぶりです。統一省によりますと北朝鮮の女子サッカーチーム「ネゴヒャン」は、ソウル郊外で行われる女子アジア・チャンピオンズリーグの準決勝に出場するために17日に韓国を訪れ、20日に韓国の「水原FC」と対戦する予定です。選手団は選手27人とスタッフ12人の合わせて39人で