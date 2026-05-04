北欧デンマーク発のユニークなデザイン雑貨ストア「フライングタイガー」は、2026年4月24日から5月21日までの期間、人気アイテム「キッズテント」のサーカスデザインの"半額セール"を実施しています。親子で一緒に楽しめるサイズ感シリーズ累計販売41万個突破の人気商品です。全10種ありますが、サーカスデザインのみセール価格になっています。対象年齢は2歳以上です。高さ約135cm、幅約100cmのゆったりサイズで、親子で一緒に楽