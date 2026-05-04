天気もやや荒れているゴールデンウィークですが、それでも各地は賑わっています。香川県にも、全国から多くの人が訪れる場所が…「うどん店」です。きょう（4日）も行列ができていました。 【写真を見る】「ほかの県にはないコシ」「目標は10軒」GWの”讃岐うどん巡り”で店には行列【香川】 例年と比べ落ち着いたGW？ 香川県の名物といえば、さぬきうどん。強風の影響で岡山からの列車が運休となり、きょう（4日）