きのう（3日）岡山県鏡野町で、女性同士が熱い戦いを繰り広げる、恒例の「おんな相撲大会」が開かれました。波乱の展開となった今年の大会、歴代の強豪を押しのけ「横綱」すなわち優勝に輝いたのは？ 【大会の模様】31人の力士がガチンコ対決「おんな相撲」新横綱が誕生「一年間この日のために主人と取り組みをしてきました」【岡山】 手に汗握る真剣勝負の数々に観客は大興奮 ―どういうところが面白いですか（観客）