5月4日、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」クォーターファイナルの信州ブレイブウォリアーズvs福井ブローウィンズのGAME3が、ホワイトリング（長野県長野市）で行われた。 1勝1敗で迎えた第3戦。信州は多数の負傷者を抱える中、先発シューティングガードを務めていた栗原ルイスもGAME2で負傷離脱と苦しい状況だった。それでもマイク・ダウムとウェイン・マーシャル