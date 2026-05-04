【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月2日、川崎CLUB CITTA’にて『hide Memorial Day 2026 ～Sing along Live “Hi-Ho!”～』が開催された。 ■hideのオリジナルギター4本が、数十年ぶりにステージへ 今年もこの日がやってきた。5月2日『hide Memorial Day 2026 ～Sing along Live “Hi-Ho!”～』。12月のhide Birthdayと並んで年2回の定例になっているhideファンが集うメモリア