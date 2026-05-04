アメリカのニューヨークで開かれている「NPT＝核拡散防止条約」の再検討会議で、被爆者らが演説しました。 馬場副知事も、県の代表として初めてスピーチに臨みました。 NPT再検討会議のNGOセッションで演説したのは、胎内被爆者で日本被団協の濱住治郎事務局長です。 （日本被団協 濱住治郎 事務局長） 「80年前の原爆投下は今も、被爆者の体や暮らし、心に影響を与えている。 原爆は人間と共存できな