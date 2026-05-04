今週は「わがマチの寄り道スポット」と題し、北海道内各地の思わず足を運びたくなるスポットを紹介します。きょうはコロナ禍を乗り越え、いまも地元の人に愛される老舗温浴施設です。懐かしい駄菓子がずらりと並び、昭和レトロを感じさせる家電の数々。一見、昭和の博物館のような館内ですが、実はここ…旭川市にある温浴施設「旭川高砂温泉」です。中心部から車で１５分ほどの高台に位置し、市内を一望しながら温まることができま