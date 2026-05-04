ゴールデンウイーク後半。 県内では、各地で休日を楽しむ人の姿が見られました。 2日からは、NIB主催の食と遊びの祭典「DEJIMA博」が長崎市で開かれています。 ※詳しくは動画をご覧ください 「ひるじげグルメ祭り」では、全国から70以上の店舗が集結。 3000日の研究の末に誕生した「極上肉づくしのハンバーガー」や、囲炉裏で焼かれた香ばしいアユの塩焼き、ワッフルやアイスクリ&#