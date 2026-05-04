週末のドラゴンズ、頼れるベテランが通算100勝を達成しました。 【写真を見る】｢今の体の状態と技術があれば通過点になりそう…｣ 37歳中日ドラゴンズ大野雄大投手100勝達成 3連敗中のチーム救う 5月2日のカープ戦。3連敗中だったチームを救ったのは37歳の大野雄大投手（37）でした。 5回、2アウト2、3塁。この日一番のピンチを迎えると、大野投手のベースカバーとカープ秋山選手の際どい