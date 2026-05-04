陸上自衛隊の第1師団第1普通科連隊が、生成AI（人工知能）を用いて作成した新たな部隊ロゴを巡り論争を招き、公開からわずか数日で使用を中止した。同連隊は4月29日、SNS上で新ロゴを公表した。デザインは、軍服を着た「擬人化」されたゾウをモチーフとし、手に小銃を持ち、胸部には頭蓋骨のような意匠が施されている。部隊側は視覚的なシンボルの刷新により隊員の結束力向上を図る目的だったと説明した。しかし、このロゴは公開直