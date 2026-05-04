◇プロ野球セ・リーグ 巨人−ヤクルト(5月4日、東京ドーム)今季初先発の巨人・戸郷翔征投手が3回に先制3ランを浴びました。巨人は3回、先頭打者を内野安打で出塁を許すと、さらにデッドボールで1アウト1、2塁のピンチ。3番の鈴木叶選手に133キロのフォークをとらえられ、レフトスタンドへ運ばれました。戸郷投手はこれが今季初の1軍登板。3ランを放った鈴木選手はプロ初ホームランでした。