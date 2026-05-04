バスケットボールNBAのプレイオフ1回戦が3日(日本時間4日)に行われ、EASTでは第1シードのピストンズと第4シードのキャバリアーズがカンファレンス・セミファイナル進出を決めました。EAST第1シードのピストンズは第8シードのマジックと対戦。ピストンズは第1Qでリードを許しますが、第2Qに逆転してからは徐々に突き放し、116-94で制しました。EASTを制したピストンズは第8シードのマジックに1勝3敗と追い詰められてから、『GAME7』