記者会見する、柔道の世界選手権日本代表の阿部一二三＝4日、味の素ナショナルトレーニングセンター柔道の世界選手権（10月・バクー）日本代表が4日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで記者会見し、男子66キロ級で五輪2連覇の阿部一二三（パーク24）は「ロサンゼルス五輪へ向けて絶対に落とせない大会。圧倒的な勝ち方をすることを意識してやっていきたい」と抱負を語った。3位に終わった昨年の世界選手権後