ティモシー・ブラッドリー氏がYouTubeチャンネル更新ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、2日に東京ドームで行われた元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）との“世紀の一戦”を制した。次戦の相手候補に無敗の快進撃を続ける米国26歳が挙がっているが、元王者は井上の圧勝を予想した。中谷との頂上決戦を3-0判定で制した井上。最も権威ある米ボクシング専門誌「ザ・リング」は、次戦の相手