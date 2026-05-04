北海道警本部4日午前8時50分ごろ、北海道月形町知来乙の篠津山霊園で「墓石が倒されている」と通報があった。岩見沢署によると、墓石58基が土台から倒されたり、石碑が折られたりしていた。器物損壊事件として調べている。同署によると、霊園は町が管理しており、管理人が3日午後5時ごろに退勤した時には異常はなかった。町によると、倒された墓石は、明治から大正時代にかけて服役した囚人らを供養するために建てられていた。