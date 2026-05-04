柔道男子66キロ級で10月の世界選手権（バクー）代表の阿部一二三（パーク24）が4日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われた代表会見に出席。昨年は3位にとどまった大会での世界一奪還に向けて、「（28年）ロサンゼルス五輪に向けて、絶対に落とせない大会。しっかり自分自身の柔道を出したい。ピーキングを持っていくため、しっかり準備していきたい」と抱負を述べた。世界選手権には2年連続で所属後輩