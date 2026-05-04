【ワシントン＝栗山紘尚、バンコク＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は３日、自身のＳＮＳで、ホルムズ海峡で足止めされている船舶を安全に通過させるため、米国が４日午前に「誘導」措置を開始すると発表した。中東の紛争に関与していない船舶を対象とする方針で、妨害を受けた場合には、「力ずくで対処する」と警告している。ホルムズ海峡は、米国の攻撃開始後も、イラン側が事実上の封鎖を続けており、多くの船舶が通航を制