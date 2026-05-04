メイプル超合金・カズレーザー、ぺこぱ・松陰寺太勇が４月３０日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新した。カズレーザーは精液検査に行ってきたことを明かし「けっこう真面目な話、男性更年期障害。最近ずっと、ここ何年か、ずっと興味あって。ミドルエイジクライシスというか。ある程度の年齢になるとバイタリティーがなくなってくる」と切り出した。松陰寺が「俺、あん