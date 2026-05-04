Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月4日の第1試合に出場する4選手を発表した。いよいよ今シリーズの王者を決めるスプリント戦が開幕。上位2チームが引っ張るか3位、4位チームからの巻き返しか。ファイナル初日から目が離せない。【映像】ファイナル開幕！（中継）セミファイナルはEX風林火山、BEAST Xの2チームが上位で安定。危なげなくファイナル進出を決めた。最終盤までギリギリの戦いを続け