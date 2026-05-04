中日は４日の阪神戦（バンテリン）に７―３で勝ち、１０勝（２０敗）に到達。先発したドラフト１位ルーキー・中西聖輝投手（２２＝青山学院大）は７回３安打３失点でプロ初勝利をゲットした。中日は３点を先制された直後の初回、カリステ、福永の連打で１点を返すと、続く村松は四球を選び無死一、二塁。ここで細川が右中間スタンドへ３ランを放ち４―３と逆転。「打ったボールはツーシームだと思います。しっかり振れる球を待