【「Marblearium」プレイテスト】 実施中 vibnavは、PC用パズルゲーム「Marblearium」のプレイテストをSteamにて実施している。 「Marblearium」は様々なステージをビー玉転がっていくパズルゲームで、ローファイな音楽が採用されているほか、木製のステージをころころと転がる際の環境音など、リラックスさせるサウンドにもこだわりを感じる作品となっ