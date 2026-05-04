「サイバーセキュリティにおける、新たな脅威に直面している状況だと認識しています」4月28日の定例記者会見で木原稔官房長官は、「新たな脅威」として、最先端人工知能（AI）の悪意ある使用により、官民の重要インフラに影響が出ることについて危惧を表明した。念頭にあるのは、米国の新興企業・アンソロピックが開発した最新生成AIの「クロード・ミュトス」だ。「従来の生成AIの能力をはるかに超えるスペックを持つといわれるミ