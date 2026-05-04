ドアノブに手をかけている2匹の猫さんたち。各々扉の開け方が違って面白いと、動画は26万回以上も再生され、「うちの子とそっくりでびっくりしました」「開けられてしまうのは困りますが、そらちゃんのこうやって開けんだよｯて感じが良いですね」とのコメントが集まっています。 【動画：扉を開けようとする『2匹の猫』→ドアノブを触ると……『開け方の違い』】 ジャンプで扉を開けるうみちゃん Instagramアカウント「う