「ナチュラルな色味を取り入れると、なんだか地味に見えてしまう……」そんなお悩みを持つ大人世代も多いのでは。【ZARA（ザラ）】なら、落ち着いた色味でも垢抜けが叶う主役級パンツが勢揃い！ 今回は、40代・50代に似合うおすすめパンツを厳選しました。周りと差がつくスタイルを楽しみたい人は要チェック！ たっぷりのドレープが個性を演出 【ZARA】「ZW COLLECTION プリーツボリュームパンツ」\10