保護されて数日の子猫。愛らしい姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は18万回を超え「良かったね！にゃんちゃん幸せ」「お目々が覚めたらさらに可愛い」「最強の可愛さでしょ」といったコメントが集まっています。 【動画：保護して数日目の子猫、寝ているところを見たら…ニヤけずにはいられない『尊い光景』】 すやすや眠る子猫 Instagramアカウント「トヨとトミ」に投稿されたのは、寝顔が可愛すぎる子猫です