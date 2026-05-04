女優ジェシカ・ブレア・ハーマンが、ドラマ「ユーフォリア/EUPHORIA」の共演者ゼンデイヤとシドニー・スウィーニーの不仲説の真相を明かした。シーズン3のレッドカーペットプレミアで2人が一緒に写っていないことや、プロモーション写真にシドニーの姿がなかったことから不仲説が囁かれていたが、ジェシカは2人の間に「トラブルは一切なかった」と断言した。 【写真】ゼ