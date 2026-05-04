◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）ギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）は、前走の報知杯フィリーズレビューを勝利。スタートで遅れ、道中もかかる面を見せながら、直線では馬群を割って差し切り。ポテンシャルの高さをまざまざと見せつけた。マイナス１０キロの馬体重で勝ったことも考慮し、優先出走権を取った桜花賞はパスしてＮＨＫマイルＣへ。そのかい