ＯＳＫ日本歌劇団は４日、娘役トップスターの千咲（ちさき）えみが来年２月の主催公演で退団すると発表した。伸びやかで透明感のある歌声、確かな表現力、華麗なダンスによってＯＳＫらしい娘役像を体現し続けた千咲。２０１３年の創立９０周年記念公演「レビュー春のおどり」で初舞台を踏み、１８年から娘役筆頭として中核的な役割を担ってきた。２１年４月に娘役トップスターに就任し、２４年９月からは現トップスター・