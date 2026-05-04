ＯＳＫ日本歌劇団は４日、娘役トップスターの千咲えみ（ちさき・えみ）が来年２月の主催公演をもって退団すると発表した。千咲は２０１３年の創立９０周年記念公演「レビュー春のおどり」で初舞台を踏み、１８年から娘役筆頭として中核的な役割を担ってきた。２１年４月に娘役トップスターに就任し、同年９月からは同期の現トップスター・翼和希（つばさ・かずき）とともに劇団をけん引。昨年のシンガポールおよび英国公演、さ