大型連休の後半も3日目。みどりの日の4日も県内は多くの人でにぎわいました。長野市街地には威勢の良い掛け声が響きました。藤田華穂記者「長野駅前は多くの人で熱気に包まれ、その先ではよさこいが行われています」長野市街地で開かれた「NAGANO善光寺よさこい」。2015年の善光寺御開帳に合わせて始まったイベントで、毎年みどりの日に開催されます。12回目となる今回は、全国から過去最多となる34チーム約700人の踊り子が