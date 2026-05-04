4日夕方、岡谷市にある長野自動車道の岡谷トンネル内で車9台が絡む事故がありました。けが人の情報は入っていません。事故が起きたのは、長野自動車道上りの岡谷トンネル内です。4日午後4時前、「何台か事故が起きている」と事故を起こした人から警察に通報がありました。警察によりますとトンネル内で合わせて9台の車が絡む複数の事故がありました。この事故によるけが人はいないということです。4日18時現在、長野自動車道は現場