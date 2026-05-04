平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は4日目を終えた。3年前の当地ダービーでG1初の決勝進出。今年最初のG1全日本選抜でもファイナル入りし、今回も大活躍が期待された犬伏湧也（30＝徳島）だったが、特選、二次予選ともに6着で勝ち上がりを逃した。「自分の技量不足と、気持ちですかね。脚自体は負けていないが組み立てが甘い」。直前の静岡F1でバンクレコード更新と好調だったが、ここまでは見せ場なし。「G1で結果を